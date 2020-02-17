فيديو.. دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، وهي ترقص على أغنية "جامدة بس"، برفقة عمرو المنسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.

وقدم الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، "جامدة بس"، وغيرها من الأغاني.