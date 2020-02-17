88 % من جمهور الخليج 365 مع قرار منع مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

أجرى الخليج 365 استطلاع رأي للجمهور، حول قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.

وشارك في الاستطلاع ما يقرب من 89 ألف متابع، صوت 88 % منهم بأنهم مع قرار المنع، و12 % ضد القرار.

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كانت نقابة المهن الموسيقية أمس، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأكد هاني شاكر أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.