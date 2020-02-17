عمر كمال يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة منعه من الغناء بأمر شرطة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان عمر كمال إنه تفاجأ بالأخبار المتداولة بشأن منعه من الغناء بأحد الفنادق الكبرى من قِبل شرطة السياحة، أمس.

وكشف "كمال"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه ذهب بالفعل لمكان الحفل الذي كان قد تعاقد عليه مسبقًا، ولكن ذهب من أجل الاعتذار، وليس الغناء، موضحًا: "أنا كنت رايح أعتذر للناس إني مش هقدر أحيي الحفلة عشان قرار النقابة اللي أنا بحترمها، وبالفعل قابلت الناس واعتذرت لهم ومشيت".

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وأضاف: "أنا حاسس إني اتظلمت أوي، وفي الوقت اللي افتكرت إن الدنيا بدأت تتحسن معايا لاقيتها بتتقفل في وشي، قرار وقفي ده خرب بيتي ووقف حالي وحال ناس كتير أوي".

وتابع "كمال": أنا بسعى إني أحل الموضوع مع النقابة إن شاء الله وهروحلهم المقر، وأنا بحترم نقابتي وبقدرها وباحترم قراراتها، وأتمنى إن الأزمة دي يكون لها مخرج إن شاء الله".

وتداولت أخبار عديدة منع شرطة السياحة مغني المهرجانات "عمر كمال" من المشاركة بإحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، في أول تطبيق لقرار نقابة المهن الموسيقية لمنع مشاركة مطربي المهرجانات بأى حفل.