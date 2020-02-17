محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور حسن فرحات.
ونشرت "ديانا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، لمصمم الأزياء الكويتي الشهير يوسف الجسمي.
وعلقت: "لا تخلط بين الطيبة والضعف، الطيبة صفاء في القلب، والضعف قصور في التفكير والتدبير، كن طيبا قويا حتى لا يمكر بك الخبثاء، والله طيب يحب الطيب".
يذكر أن ديانا كرزون أحيت حفلا غنائيا ليلة عيد الحب، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان، وسط حضور عدد كبير من جمهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير: "كن قويا حتى لا يمكر بك الخبثاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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