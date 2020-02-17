أحلام توجه الشكر لجمهورها: "شكرا لأنكم في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، الشكر لمتابعيها وجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلقت: "غمرتوني بمحبتكم، شكراً لكل من هناني بيوم ميلادي وحياتي سعيدة بكم وبوجودكم جنبي، ربي لا يحرمني محبتكم، شكراً لأنكم في حياتي، أحبكم".
الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير، وتعتبر من أشهر المطربات في العالم العربي، وكانت قد أحيت حفلا في ختام حفلات موسم الرياض بالمملكة الع
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