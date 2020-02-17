بعد انتحارها.. فاتنة بريطانيا على الشاشة للمرة الأخيرة.. وصديقها يعلق على الحادث المأساوي

بعد الأنباء الصادمة عن انتحار كارولاين فلاك، ينتظر محبو السينما بشغف فيلم “غريد” الذي ستظهر فيه المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة على الشاشة للمرة الأخيرة.

وفي إعلان الفيلم الذي سيبدأ عرضه في دور السينما البريطانية في 21 فبراير الجاري، تظهر كارولاين كضيفة شرف في الفيلم الذي يلعب بطولته ستيف كوغان وإيسلا فيشر.

والسبت انتحرت مقدمة البرامج الشهيرة عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

وفي أول تعليق على الوفاة المأساوية، قال صديقها لاعب التنس لويس بورتون إنه “يشعر بألم كبير”.

وكتب بورتون على حسابه بموقع “إنستغرام” صباح الأحد، تعليقا على الحادث المأساوي: “قلبي مكسور. كان بيننا شيء خاص. الكلام تضيع مني. أنا متألم بشدة وأفتقدك. أعرف أنك كنت تشعرين معي بالأمان كما قلتي دائما”.

وأضاف لاعب التنس: “لا أفكر بأي شيء آخر عندما أكون معكِ، ولم يكن مسموحا لي بأن أكون هناك هذه المرة (في إشارة إلى عدم وجوده معها وقت الانتحار على ما يبدو)”.

وتابع: “سأكون صوتك يا حبيبتي. أعدك بأن أسأل كل الأسئلة التي أردتي توجيهها وسأحصل على كل الإجابات. لا شيء سيعيدك لكنني سأحاول أن أجعلكِ فخورة كل يوم. أحبك من كل قلبي”.

ونشر بورتون صورة له مع كارولاين، مرفقة بكلماته المؤثرة.