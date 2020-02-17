يعود المطرب بهاء سلطان لجمهوره من خلال حفله الغنائي المنتظر، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.
من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مارس، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام من طرحها للجمهور.
يذكر أن بهاء قد شارك في الاحتفالية الكبرى لعيد الحب التي أقيمت على أرض استاد القاهرة، بجانب الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم.
يعتبر الحفل هو محطة العودة الغنائية الأولى لـ بهاء بعدتوقفه عدة سنوات، تبعها نداءات عدد كبير من الفنانين والشعراء والملحنين بعودته، واختتمتها الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث دعت المنتج نصر محروس المكتشف الأول لبهاء إلى عودته غنائياً، وسرعان ما تمت الاستجابة، ليستكمل مشواره الغنائي بشكل جديد يناسب العصر الموسيقي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نفاد حفل بهاء سلطان في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.