وجهت الفنانة أحلام رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت أحلام على الصورة قائلة:"غمرتوني بمحبتكم شكراً Advertisements لكل من هنأني بيوم ميلادي وحياتي سعيده بكم وبوجودكم جنبي ربي لا يحرمني محبتكم شكراً لأنكم في حياتي أحبكم" . لكل من هنأني بيوم ميلادي وحياتي سعيده بكم وبوجودكم جنبي ربي لا يحرمني محبتكم شكراً لأنكم في حياتي أحبكم" . يذكر أن المطربة الإماراتية أحلام طرحت أغنية "أنا مدري عن الناس"، والتي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: طلال، توزيع: يحيى الموجي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام عن عيد ميلادها: "حياتي سعيدة بوجودكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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