تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح المنارة

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. ومن المقرر أن يقام الحفل التابع لـ"مودرن أكاديمي"، يوم الجمعة الموافق 6 مارس، برفقة فريق "ديسكو مصر"، والموسيقي feedo. الموافق 6 مارس، برفقة فريق "ديسكو مصر"، والموسيقي feedo. يذكر أن آخر حفلات تامر الغنائية كانت في استاد القاهرة، مساء الخميس الماضي، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والفنان بهاء سلطان، واتسم الحفل بجماهيرية ضخمة فاقت الـ100 ألف شخص، واستمرت ساعات الحفل لبعد منتصف الليل في أجواء احتفالية مميزة بعيد الحب. القاهرة، مساء الخميس الماضي، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والفنان بهاء سلطان، واتسم الحفل بجماهيرية ضخمة فاقت الـ100 ألف شخص، واستمرت ساعات الحفل لبعد منتصف الليل في أجواء احتفالية مميزة بعيد الحب.

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