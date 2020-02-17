شاهد.. هشام عباس يتخطى الـ 300 ألف مشاهدة بـ "هي دي"

حقق الفنان هشام عباس بأغنيته الجديدة "هي دي" أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد يحيى، توزيع:كريم عبد الوهاب.
يذكر أن هشام قد طرح مؤخراً أحدث ألبوماته بعنوان "عامل ضجة"، والذيضم 11 أغنية منهم"الفترة اللي فاتت، اهربي، السكة خضرا، بيسلم عليك"، ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لـ هشام بعد غيابه عن سوق الألبومات أكثر من 10 سنوات.
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