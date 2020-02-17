ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة الأردنية ​سوسن هارون​ لموجة من الإنتقادات، وذلك بعد كشفها عن أن والدتها لا تزال تحممها إلى اليوم، إذ كانت نشرت هارون مقطع فيديو وتقول فيه إن والدتها هي من "حممتها".

وأضافت: "تسلميلي والله يخليلي ياكي يا أم سوسن، والله أمي حممتني حمام مش طبيعي" وأضافت: "في ناس عم تسألني انه عنجد امي حممتني أو بكذب، ترى شنو فيها، أنا ما أعرف انظف شعري عدل"،.

وأردفت: "ترى الاهتمام باليهال (أطفال) ما إله شغل انا قديه عمري كبيرة ولا صغيرة، لو بده يصير عمري 60 سنة راح اضلني اتدلع على امي، روحوا خليه تسبحكم أمهاتكم، النظافة غير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة كويتية تثير الجدل بقولها:" أمي تحممني لو بده يصير عمري 60"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.