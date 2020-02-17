- 1/17
- 2/17
- 3/17
- 4/17
- 5/17
- 6/17
- 7/17
- 8/17
- 9/17
- 10/17
- 11/17
- 12/17
- 13/17
- 14/17
- 15/17
- 16/17
- 17/17
ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنانان اللبنانيان ربيع الأسمر وربيع الجميّل حفلاً ساهراً داخل احد المنتجعات في منطقة جبيل من تنظيم اذاعة سترايك.
الحفل قدّمه آشي حدشيتي، وقد بدأ السهرة بكلمة من القلب لكل عاشق املاً ان يستمر عبد الحب في كل الأشهر.
مجموعة من اجمل أغاني الحب قدّمها ربيع الأسمر وربيع الجميّل، على المسرح وسط تفاعل ورقص وفرح الحضور الذين حضروا ليحتفلوا بعيد الحب والابتعاد قليلا عن المشاغل الحياتية اليومية.
ومرة جديدة ينتصر شعب لبنان على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويلتقون معا تحت سقف واحد حاملين راية واحدة وهي الحب.
وقد عدنا إليكم بمجموعة من الصور من الحفل:
كانت هذه تفاصيل خبر ربيع الأسمر وربيع الجميّل يشعلان الأجواء في حفل عيد الحب..بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.