ربيع الأسمر وربيع الجميّل يشعلان الأجواء في حفل عيد الحب..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنانان اللبنانيان ​ربيع الأسمر​ و​ربيع الجميّل​ حفلاً ساهراً داخل احد المنتجعات في منطقة جبيل من تنظيم اذاعة سترايك.

الحفل قدّمه آشي حدشيتي، وقد بدأ السهرة بكلمة من القلب لكل عاشق املاً ان يستمر عبد الحب في كل الأشهر.

مجموعة من اجمل أغاني الحب قدّمها ربيع الأسمر وربيع الجميّل، على المسرح وسط تفاعل ورقص وفرح الحضور الذين حضروا ليحتفلوا بعيد الحب والابتعاد قليلا عن المشاغل الحياتية اليومية.

ومرة جديدة ينتصر شعب لبنان على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويلتقون معا تحت سقف واحد حاملين راية واحدة وهي الحب.

وقد عدنا إليكم بمجموعة من الصور من الحفل:

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