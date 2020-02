هذا الفيلم تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية هذا الأسبوع

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم الرسوم المتحركة الجديد Sonic the Hedgehog من تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع بايرادات بلغت 57 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات Harley Quinn: Birds of Prey من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 17.1 مليون دولار.

في المركز الثالث جاء فيلم المغامرات الجديد Fantasy Island محققا إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار.

وجاء الفيلم الدرامي الرومانسي الجديد The Photograph في المركز الرابع بإيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.

بينما تراجع فيلم المغامرات الكوميدي Bad Boys for Life من المركز الثاني إلى المركز الخامس بايرادات بلغت 11.3 مليون دولار.