"المهرجان الدولي للفيلم بمراكش" يعين ريمي بونوم مديرا فنيا جديدا لدورته المقبلة

ميرنا وليد - بيروت - سيغادر ​ريمي بونوم​ مهامه كمسؤول عن أسبوع النقد بعد الدورة المقبلة لمهرجان "كان" للإشراف على الإدارة التقنية لـ"مهرجان مراكش" و"ورشات الأطلس"، وذلك للإعداد للدورة 19 لـ"المهرجان الدولي للفيلم بمراكش"،و التي ستجري ما بين 13 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وسيكون ريمي بونوم محاطا بلجنة جديدة للانتقاء أثبتت جدارتها بمهرجاني "كان" و"تورنتو". وستتشكل لجنة الانتقاء من:

علي حجي (المغرب)، الذي يشغل حاليا منصب المدير العام لمجموعة "A3" التي يوجد مقرها بالدار البيضاء. كان في السابق مديرا منتدبا لمهرجان الدار البيضاء ومديرا فنيا لأسابيع الفيلم الأوروبي بالمغرب. يتولى علي حجي منذ 2018 مهمة المنسق العام لـ"المهرجان الدولي للفيلم بمراكش".

فرح-كليمونتين دراماني- إسيفو (البنين/ فرنسا)، وهي حاليا عضو بلجنة الانتقاء الخاصة بأسبوع النقد في مهرجان "كان"، وباحثة متخصصة في سينما إفريقيا والدياسبورا.

أفا كاهن (فرنسا)، ناقدة سينمائية ("Le Cercle" على "كنال+"، إذاعة "فرنسا الدولية")، ورئيسة تحرير "Fenchmania"، وعضو سابق في لجنة الانتقاء الخاصة بأسبوع النقد في مهرجان "كان".

مستشارون في البرمجة:

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أندريا بيكار (كندا)، وهي مسؤول كبيرة في البرمجة بالمهرجان الدولي للفيلم بتورنتو"(مسؤولة البرمجة في فقرة "Wavelengths"، ومشاركة في برمجة مسابقة "المنصة")

هانية مروة (لبنان)، المديرة الحالية لسينما "Metropolis" (بيروت)، ومؤسسة شركة "MC Distribution"، ومسؤولة سابقة عن البرمجة العربية في "مهرجان الدوحة تريبيكا للفيلم". وستتولى مهمة مستشارة خاصة بالفيلم العربي والصناعة السينمائية في العام العربي.

غابور غرينر (هنغاريا/النمسا)، مدير المقتنيات بمؤسسة "Films Boutique"، وسيكون مستشارا في برمجة المسابقة.

وكانت انطلقت مسيرة ريمي بونوم في لبنان حيث كان مكلّفا بمهمة ثقافية في المعهد الفرنسي ببيروت، قبل أن يشارك في تأسيس السينما المستقلة "Metropolis" وينتج الفيلم الطويل اللبناني "كل يوم عيد" لصاحبته "ديما الحر".

في 2009، تقلد منصب "المنسق العام" لأسبوع النقد بمهرجان "كان" حيث أنشأ ورشة "Next Step" لمواكبة عملية الانتقال من الفيلم القصير إلى الشريط الطويل، والتي يواصل الإشراف عليها منذ 2014.

بالموازاة مع ذلك، انضم ريمي بونوم في 2018 إلى الطاقم الفني لمهرجان مراكش بصفته مبرمجا ومسؤولا عن "ورشات الأطلس"، المنصة الصناعية المخصصة لسينما القارة الإفريقية والعالم العربي.