إلتون جون يبكي على المسرح ويعتذر

ميرنا وليد - بيروت - بكى النجم العالمي ​إلتون جون​ (72 عاماً) في حفله في نيوزيلندا يوم أمس، للجمهور بعد أن أوقف الحفل الذي كان يحييه في مدينة أوكلاند بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي وعدم تمكنه من الغناء.

وكان قد تلقى إلتون الرعاية الطبية اللازمة إلا انه لم يكن قادراً على الغناء.

ومسعفون ساعدوا المغني الشهير للنزول من على المسرح.

واعتذر إلتون من الجمهور مساء أمس عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب:"أريد أن أشكر كل من حضر الحفل الليلة في أوكلاند. شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه، عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء. أشعر بخيبة أمل واستياء شديد وأسف. بذلت كل ما في وسعي"