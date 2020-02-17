عمرو دياب يكشف موقفه من إعتزال أيمن بهجت قمر - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان المؤلف المصري ​أيمن بهجت إعتزال كتابة الأغاني، وإختصار عمله على كتابة الأفلام والمسرحيات، علّق الفنان المصري ​عمرو دياب​ على قرار أيمن، قائلاً: "أعرف ​أيمن بهجت قمر​ منذ عام 1998 وقدم لي أفضل الأغاني الخاصة بي، حتى حين أسافر دولة عربية وأغني أغنية من كلماته أجد تفاعلا كبيرا من الجمهور العربي".

وأضاف دياب في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب: "أرى أن يركز معنا في مجال صناعة الموسيقى أكثر من تلك المجالات الأخرى، التي قال إنه سوف يركز فيها مثلا كتابة الأفلام والمسرحيات".

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