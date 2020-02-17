جاستن بيبر يتكلم لأول مرة عن علاقته بـ سيلينا غوميز منذ زواجه

ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة منذ زواجه تكلم الفنان العالمي ​جاستن بيبر​ عن علاقته بالفنانة ​سيلينا غوميز​ وقال بأنه كان طائشا خلال تلك الفترة موضحا انه تألم من ماضيه عندما بدأ علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء ​هايلي بالدوين​ حتى انه أخبرها في البداية أنه لن يكون مخلصا، لأنه ما يزال يعاني من العلاقة السابقة وقال لها بكل صدق: "اسمعي، مازلت متألما جدا ومازلت أحاول اكتشاف طريقي، وأنا لست مستعدا لتقديم أي التزام لك بأي طريقة، ولا أريد أن أقول شيئا وافعل العكس".

لكن جاستن بيبر أضاف أن هايلي غيّرت العديد من الأمور بالنسبة له، وأن رؤيتها تتألم جعله يغيّر سلوكه.

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