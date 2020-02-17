محمد الشرنوبي يتصالح مع سارة الطباخ ويسلمها إدارة أعماله من جديد

ميرنا وليد - بيروت - تصالح الفنّان ​محمد الشرنوبي​ مع المنتجة سارة الطباخ وكيلة أعماله الحصرية ومديرة شركة انتاج بعد خلاف دام 7 اشهر وانتهت على اثره خطوبتهما.

أما الصلحة فكانت بحضور ممثلين عن غرفة صناعة السينما، وأعاد خلالها الشرنوبي تسليم توكيل رسمي لغرفة صناعة السينما بأنّ سارة الطباخ هي الوكيل الحصري لأعماله على الرغم من انتهاء علاقتهما العاطفية وارتباطه بشابة أخرى.

وكان الانفصال قد حصل في تموز الماضي حين اعلن الشرنوبي أنّ ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت ولكنّها ما زالت تضغط عليه بالعقد الذي وقّعه معها وتطورت الامور وصولا الى منع الشرنوبي من الغناء في حال لم يدفع المبلغ المقدر في الشرط الجزائي بينهما.‏