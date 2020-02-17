تراند اليوم : ريهام سعيد ظهرت تاني علشان تدافع عن ” محمد رمضان ” .. منورة

دعمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان محمد رمضان عبر صفحتها الخاصة على انستجرام، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها بعد أزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر ، ودعوة جمهور تويتر لمقاطعته بهاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان.

ونشرت ريهام سعيد صورة تجمع عدد من الفنانين بطياريين آخرين من بينهم ماجد المهندس، وإليسا، وتامر حسني مع الطيار أشرف أبو اليسر، وكتبت عليها: “اشمعنة” في إشارة إلى الإجراء الذي تم اتخاذه بفصل الطيار أشرف أبو اليسر الذي ظهر في الفيديو مع محمد رمضان في حين لم يتم فصل الطياريين الأخرين الذي التقطوا صور مماثلة مع فنانين”.

وجاءت بعض ردود أفعال الجمهور على صفحتها متضامنة مع رأي الإعلامية، حيث علق المتابعون كالتالي: “فعلا .. عندك حق .. أه ليه عاقبوا الطيار لما اتصور مع محمد رمضان”، بينما هاجمها آخرون وهاجموا الفنان محمد رمضان، قائلين: “بلاش النفاق ده .. محدش أصلا عاوز محمد رمضان في المجتمع.. انتي بجد فظيعة يعني الراجل يتفصل من شغله ومستقبله يضيع وانتي تقولي اشمعنا.. حقهم يمنعوه لإن دي مسئولية كبيرة”.

كان محمد رمضان قد أعاد نشر الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: “أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور.. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله”.