تراند اليوم : كـ” أميرات ديزني ” التراس نانسي عجرم يستقبلها في المطار – فيديو

كتب – فارس طارق

كشفت المطربة اللبنانية نانسى عجرم كواليس استقبالها فى استاد القاهرة، قبل إحياء حفلها الفنى فى عيد الحب باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضى، الذى أقيم أمس وسط 30 ألفا من الجمهور.

ونشرت نانسى عجرم فيديو عبر حسابها علي إنستجرام للإستقبال التاريخي لها من أعضاء التراس نانسي عجرم بمصر .

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وأعربت المطربة اللبنانية نانسى عجرم عن سعادتها بعد إحياء حفلها في القاهرة باستاد القاهرة، الذى جمع عددا كبيرا من نجوم الفن، حيث نشرت صورة لإطلالتها خلال الحفل، وعلقت قائلة: “ليلة حب حلوة متل قلوبكن.. قلبي يا قلبي مصر”.

والجدير بالذكر ان اعضاء الرابطة يتواجدون بجانب ” نانسي عجرم ” في جميع الحفلات في مصر من اجل تنظيمها و الاشراف عليها .