شاهد .. حفل زفاف بدون عريس في تركيا

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 12:54 مساءً - كشفت وكالة ” دوغان ” التركية عن عرسا غير تقليديا شهدته مدينة ” يوريير ” بمحافظة أضنة التركية مساء يوم الجمعة الماضية .
والذي تم فيه زفاف العروستين الشقيقتين ” سمية ” البالغة من العمر (42 عاما) و ” قادرة ” وتبلغ (47 عاما) من دون وجود عريس لأي منهما .
حيث قام مختار منطقة صلاح الدين ” أحمد أكتاش ” بتنظيم حفل زفاف غير تقليدي للشقيقتين اللتين تعتبران من ذوات الاحتياجات العقلية الخاصة في خطوة من جانبه لتحقيق حلمهما .
وأقيم العرس أمام منزلهما واحتفلت المنطقة بالعروسين ورقصت على أصوات الطبول والموسيقى العثمانية والحديثة .
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