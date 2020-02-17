شاهد: الإعلامية سهير القيسي تنشر صور لها أثناء زيارتها الرياض

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 12:54 مساءً - عبرت الإعلامية العراقية المقيمة في الإمارات سهير القيسي، عن حبها واعتزازها بالمملكة وأهلها. ونشرت القيسي صوراً لها خلال زيارتها للرياض عبر حسابها على تويتر وعلقت عليها قائلة: “ما أجمل الرياض وأهلها الطيبين، سعدت بوجودي بينكم”.

وقوبلت تغريدة القيسي بحفاوة كبيرة من المغردين السعوديين ، الذين رحبوا بها مشيرين إلى أن السعودية بلدها الثاني.

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