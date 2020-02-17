شاهد سوسن هارون تثير الجدل بفيديو الاستحمام.. ما علاقة والدتها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 12:54 مساءً - أثارت المذيعة والفنانة الأردنية التي تعيش في الكويت سوسن هارون حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو تظهر فيه وتقول إن والدتها هي من “حممتها”.

وعلقت سوسن: “تسلميلي والله يخليلي ياكي يا أم سوسن، والله أمي حممتني حمام مش طبيعي” وأضافت: “في ناس عم تسألني انه عنجد امي حممتني أو بكذب، ترى شنو فيها، أنا ما أعرف انظف شعري عدل”،.

وأردفت: “ترى الاهتمام باليهال (أطفال) ما إله شغل انا قديه عمري كبيرة ولا صغيرة، لو بده يصير عمري 60 سنة راح اضلني اتدلع على امي، روحوا خليه تسبحكم أمهاتكم، النظافة غير”.

وبعد تداول الفيديو بشكل واسع تعرضت هارون للانتقادات بسبب حديثها عن قيام والدتها بـ”تحميمها”، واعتبر آخرون أنه لا داعي لمثل هذه الضجة التي حدثت على الفيديو، متسائلين في نفس الوقت عن سبب إصرار بعض المشاهير على نشر تفاصيل حياتهم الخاصة بهذه الطريقة، فيما علق البعض أنه أسلوب لكسب الشهرة بأي طريقة.

وكانت الفنانة سوسن هارون قد أثارت الجدل منذ فترة بعد نشرها فيديو يجمعها بزوج شقيقتها، ظهرت فيه وهو يقدم لها فنجانا من القهوة لتوجه سؤالها له قائلة: “غلطتك إنك تزوجت سمرا وما تزوجتني أنا”، مضيفة: “عمري يا وليد”، وقالت إنها تحب كل أزواج شقيقاتها وأنهن يحبونها بدورهم.

واعتبر الكثيرون أن طريقة حديث هارون مع زوج شقيقتها جريئة جدا، معتبرين أن هنالك حدودا في العلاقات حتى مع أقرب الأشخاص.

وسوسن هارون هي فنانة ومذيعة من أصل فلسطيني تحمل الجنسية الأردنية، ولدت وعاشت في الكويت، بدأت مشوارها عام 2006 على قناة الرأي في برنامج استوديو الأطفال، وفي عام 2008 انتقلت إلى قناة فنون.

وقدمت سوسن خلال مسيرتها الإعلامية العديد من البرامج، لتتجه بعدها إلى التمثيل، بدأت من المسرح وانتقلت إلى الدراما التلفزيونية وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها: “قررمش”، “عشرة عمر”، “حلفت عمري”، “لهفة الخاطر” والعديد من الأعمال الأخرى.