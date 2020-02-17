إلتون جون ينفجر بالبكاء بعد اضطراره لإيقاف حفله في نيوزيلندا

اعتذر المغني البريطاني إلتون جون لجمهوره أثناء حفل في نيوزيلندا مساء أمس الأحد بعدما فقد صوته بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي مما اضطره لإيقاف الحفل الذي كان يحييه في مدينة أوكلاند.

وانفجر “جون” في البكاء في استاد “ماونت سمارت” عندما اكتشف أنه غير قادر على الغناء رغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة بحسب “رويترز”.

وانتشرت بعض الصور لمسعفين ساعدوا “جون” للنزول من على المسرح.

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كما اتخذ المؤلف البريطاني من حسابه على موقع إنستغرام منبراً ليعتذر مساء الأحد لجمهوره الذي حضر الحفل. وكتب قائلاً: ”أريد أن أشكر كل من حضر الحفل الليلة في أوكلاند. شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه”. وأضاف ”عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء. أشعر بخيبة أمل واستياء شديد وأسف. بذلت كل ما في وسعي“.

نذكر أن “جون” كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية أصلية الأسبوع الماضي عن أغنية قدمها في فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة حياته.

ومن المقرر أن يحيي جون حفلين آخرين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس المقبلين. ومن المتوقع إقامة هذين الحفلين في موعديهما لأن الأطباء يثقون في تماثل جون للشفاء.