كاردي بي تتزين بعقد شخصية كرتونية ثمنه 400 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، استمتعت مغنية الراب العالمية كاردي بي البالغة من العمر 27 عاما بوقتها برفقة زوجها مغني الراب "أوفست"، من خلال السهر في حانة Bounce Sporting Club الواقعة في شيكاغو.

وأثناء ليلتها، تزينت كاردي بي بعقد ألماسي باهظ الثمن بنقاوة 110 "قيراط"، يقدر ثمنه بين 350 و 400 ألف دولار، جاء على شكل الشخصية الكرتونية الشهيرة "الأرنبة لولا"، وبتوقيع علامة المجوهرات الشهيرة Elliot Eliantte.

وعلى صعيد الإطلالة، ارتدت كاري بي حمّالة صدر بنفسجية، حيث نسق لها الإطلالة الستايلست كولين كارتر، في حين اهتمت بمكياجها خبيرة المكياج "إريكا لا بيرل رومان"، ووضعت شعرا مستعارا من صانع الباروكات الشهير Tokyo Stylez.

وعلى صعيد آخر، احتفل مغني الرّاب أوفست بيوم الفالنتاين مع زوجته كاردي بي، وقدم لها هدايا باهظة الثمن؛ كانت عبارة عن حقيبتي بيركين من هيرميس، والتي يتراوح سعر الواحدة منها بين 5 آلاف ونصف مليون دولار، كما أحضر لها على متن الطائرة وجبتها المفضلة من المطعم الصيني Jue Lan Club الواقع في حي منهاتن في نيويورك.

ومن الناحية الفنية، غردت كاردي بي التي تمتلك 92 مليون متابع عبر مواقع السوشال ميديا يوم الأربعاء الماضي، وكشفت بعض التفاصيل عن ألبومها الغنائي الثاني، حيث كتبت: "نعم، إنني حامل بـ 5 أغانٍ ضاربة".

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وبعد مشاركتها التمثيل إلى جانب جينيفر لوبيز بفيلم The Hustlers، ستشارك كاردي بي في الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious الأيقوني إلى جانب بطله فان ديزل، والذي سيتم إطلاقه في صالات السينما البريطانية والأمريكية في الـ 22 من شهر مايو المقبل.

وعلى صعيد مختلف، ومن طرائف معجبي كاردي بي، كشف برنامج تلفزيون الواقع Divorce Court عن طلاق مِثلين، بسبب خلافهما على النزاع والعلاقة المضطربة التي تجمع بين كاردي بي ونيكي ميناج.

وأشار الثنائي في الحلقة بأنهما متزوجان منذ عامين، ولكنهما انفصلا منذ 7 أشهر بسبب نقاش حاد على موضوع نزاع كاردي بي ونيكي ميناج، حيث طالب أحد الزوجين من الآخر مبلغ 1,250 دولارا بسبب ما تسببه من دمار في منزلهما.

ولاحقا، تبين أن علاقة الزوجين كانت مضطربة منذ مدة ويوجد بها الكثير من التراكمات. وجاء نقاش النجمتين ليكون القشة التي قصمت ظهر البعير، لينتهي زواجهما.