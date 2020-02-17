رامي عياش: أصبت بورم خطير.. وعمري منعني من التصرف الحكيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الفنان اللبناني رامي عياش ضيفا على برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، وتحدث عياش خلال الحلقة عن تجربته مع الورم الذي أصابه وهو بعمر الـ 22.

وقال عن هذا الأمر، إنه كان يتواجد مع شقيقه الأكبر شادي في دبي، ولاحظ الأخير وجود ورم على ظهره في حمام السبحة، حيث لفت نظره للأمر ونصحه بضرورة التوجه إلى الطبيب. وهو ما قام به رامي فور وصوله إلى لبنان، ليخبره الطبيب أنه بحاجة إلى عملية استئصال سريعة وفورية لمعرفة ما إذا كان الورم حميدا أو سرطانيا.

وأضاف عياش أنه أجرى العملية في أحد مستشفيات بيروت، لكن تم تسريب الخبر من قبل أحد العاملين هناك، فاعتقد البعض أن عياش يحاول الترويج لألبومه حينها "يا مسهر عيني" بهذا الخبر الصادم.

وأكد رامي أنه لم يكن في ذلك الوقت وجود لوسائل التواصل الاجتماعي حتى يخرج ويتحدث عن الحقيقة، ولأنه كان في عمر الـ22، لم يتمكن من اتخاذ قرار حكيم، فذهب إلى الجبل وأقفل على نفسه باب المنزل وأغلق هاتقه، الأمر الذي زاد الشكوك حول خالته الصحية.

وأشار رامي إلى أنه من المستبعد جدا أن يستغل مرضه أو يدعي الأمر لمجرد الترويج لأحد أعماله، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار لا تكون أبدا لصالح أي عمل جديد.

وأردف عياش أنه وبعد إجراء العملية تبين أن الورم حميد، لكنّ الجرح الذي خلّفته مازال واضحا إلى اليوم، لأنه تعرض للفتح مرتين.

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وقال رامي إن كل شخص استغل محنة مرضه تلك بحسب مشاعره، فالكارهون اعتبروه ترويجا للألبوم واستغلالا للمرض، أما المحبون فتمنوا له الصحة والسلامة.

وعلى صعيد مختلف، كان الفنان اللبناني قد فُجع مؤخرا برحيل والد زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، الذي توفي بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، بعمر الـ54 عاما.

وفنيا يستعد الفنان اللبناني للمشاركة في مسلسل "20 20" كضيف شرف، وهو من بطولة الفنان السوري قصي خولي، والفنانة اللبنانية نادين نجيم، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ولا تعتبر مشاركة عياش هذه التجربة الأولى له في التمثيل، إذ شارك عام 2015 في بطولة مسلسل "أمير الليل " إلى جانب داليدا خليل، وميس حمدان، وخالد القيش وآخرين.

وتدور أحداث العمل حول سحر وغموض شخصية (الأمير عمر)، وتمرد شخصية شقيقة زوجته المريضة (فرح)، كل هذا خلال حقبة تاريخية مهمة من تاريخ لبنان في زمن الإنتداب، ويمتد بالحقبة حتى أواخر ثلاثينيّات القرن الماضي، كما يُظهر قصور الأمراء وبيوت قرى لبنان. وحظي المسلسل بردود فعل واسعة ومختلفة ما بين الانتقاد والإعجاب.