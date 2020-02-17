شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة ناردين فرج تعلن انسحابها من the voic kids وأخر ظهور لها السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية ناردين فرج مذيعة برنامج "the voic kids" عن مغادرتها البرنامج هذا الموسم، حيث كشفت أن أخرحلقة لها ستقدمها يوم السبت المقبل، وأعلنت انسحابها بدون أساب واضحة حتى الأن، حيث عبر صفحتها الشخضية على موقع تبادل الصور "انستجرام" عن مغادرتها البرنامج بدون الإفصاح عن الأسباب، متمنية التوفيق والسعادة للعاملين بالقناة التي تعرض البرنامج، خاصة أن هناك علاقة صداقة قوية تربطهما بهم .

وعلقت ناردين قائلة : "إعلان مهم عن ذا فويس كيدز، أنا فضلت أنكم تعرفوه مني أنا ، أنا مش حاكون موجوده في آخر حلقتين من ذا فويس كيدز، آخر حلقه ليا هي اللي جاية".





يشار إلى أن ناردين فرج، مقدمة برامج مصرية، ولدت في القاهرة وهى من مدينة الإسكندرية، ولها أصول لبنانية، درست إدارة الأعمال، ومتزوجة من رجل لبناني مصري ولديها ابنتان "مايا ودانا".

Advertisements

بدأت عملها في مجال الإذاعة من خلال صديقها أحمد فهمي مدير إذاعة "نجوم إف إم" عام 2008، وأخبرته أن لديها رغبة في أن تصبح مذيعة راديو، وتم عمل اختبار صوتى لها، لتقرر المحطة عملها، في هذا التوقيت كان أحمد يونس يقدم برنامج عيش صباحك، إلا أنه كان قد قرر ترك الإذاعة، لتشارك في تقديم البرنامج الصباحي مع مروان قدري.

شاركت في تجربة إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل، حيث كانت المسئول الأكبر في إذاعة هيتس إف إم، وعملت كمراقب لبرامج الراديو، وعندما عرض عليها طارق أبو السعود مدير شبكة راديو النيل في عام 2010 أن تتولى مسئولية إدارة محطة إذاعة جديدة ستفتح وهى هيتس إف إم وافقت على الفور، وكان تحديا بالنسبة لها، فانتقلت من منصب مذيعة إلى مديرة، بدأت التحضيرات وهى من قامت باختيار المذيعين، ودربتهم على كيفية الحديث بالطريقة الحديثة للراديو، من 2010 إلى 2013، وكانت مسؤوليتها في تلك الفترة هي إحضار كافة متطلبات المذيعين، وتدريبهم، وإطلاق برامج جديدة، وإرشاد المذيعين حول كيفية التخطيط لبرامجهم اليومية، ومراقبة أداء المذيعين.

لم تقتصر مشاركات ناردين على العمل الاذاعي فقط، بل خاضت تجربة التمثيل من خلال مسلسلي "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 و"الحساب يجمع" عام 2017.