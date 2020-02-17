شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: اعملوا رقابة على كلام "المهرجانات" ولا فى مشاكل تانية! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، بمنع مطربي المهرجان من مزاولة نشاطهم، والبت في أمرهم خلال الفترة المقبلة، حاول البعض من المشاهيرأن يرثى قواعد أخرى لتفادى الأزمة، ويحاول البعض طرح أفكار جديدة لحل المشكلة، خاصة أن الذوق العام تغيروبدأت أغاني المهرجان تحظى بشعبية خلال الفترة الماضية .

وعلى سبيل المثال، اقترح المؤلف عمرو محمود ياسين على نقابة الموسيقيين، أن تكون هناك رقابة جادة على كلام أغانى المهرجانات، خاصة أنها أصبحت تمثل الذوق الفني لبعض الشباب والفتيات، وقال معلقاً عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك : لو مشكلة المهرجانات في الكلمات ليه مايتعملش رقابه ع الكلمه؟ ولا في مشاكل تانيه؟ إنما المنع التام فده شيء لا استوعبه في عام ٢٠٢٠.





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يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقي برئاسة الفنان هانى شاكر، قد اتخذت قراراً بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، وجاء نص البيان كالتالى :

"على جميع المنشآت السياحية والبواخرالنيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرارسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

عمرومحمود ياسين، يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل" ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من النجوم شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، ليلى عز العرب، ايمان السيد، بدرية طلبة، تارا عماد، صبا الرافعى، وآخرون، إخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى .