شكرا لقرائتكم خبر عن التون جون يعتذر للجمهور أثناء حفله بنيوزيلندا لفقد صوته وينفجر فى البكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرالمغني ومؤلف الأغاني البريطاني إلتون جون لجمهوره أثناء حفل في نيوزيلندا مساء أمس الأحد بعد أن فقد صوته بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي مما اضطره لإيقاف الحفل الذي كان يحييه في مدينة أوكلاند.

وانفجرجون في البكاء في استاد ماونت سمارت عندما اكتشف أنه غير قادر على الغناء رغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما اعتذرعبر حسابه على انستجرام مساء أمس لجمهوره الذي حضر الحفل وكتب في المنشور يقول "أريد أن أشكر كل من حضرالحفل الليلة في أوكلاند. شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه".

وأضاف "عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء. أشعر بخيبة أمل واستياء شديد وأسف. بذلت كل ما في وسعي" وذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) أن مسعفين ساعدوا المغني الشهير للنزول من على المسرح.

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وحصل جون على جائزة الأوسكار كأفضل أغنية أصلية الأسبوع الماضي عن أغنية قدمها في فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة حياته.

ومن المقرر أن يحيي جون حفلين آخرين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس المقبلين. ومن المتوقع إقامة هذين الحفلين في موعديهما لأن الأطباء يثقون في تماثل جون للشفاء حسبما أفادت قناة (1نيوز) اليوم الاثنين نقلا عن شركة (تشاج إنترنتيمنت) التي تتولى الدعاية للحفلات.