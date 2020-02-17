شاهدفي تونس.. أناشيد وأدعية دينية داخل ملهى ليلي

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو لترديد أناشيد وأدعية دينية داخل ملهى ليلي، وأثار الفيديو جدلاً واسعا في تونس.

واستنكر فنانون وإعلاميون ونشطاء تونسيون، ترديد الأناشيد والأدعية الدينية في الملهى الليلي الواقع في ضاحية ”قمرت“ بالعاصمة تونس.

واعتبر عدد كبير من التونسيين، أن الرقص على الأناشيد والأدعية الدينية في مكان يشرب زبائنه الخمر ”أمر مبالغ فيه“.

ونشرت الفنانة التونسية، أميمة بن حفصية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك رابط الفيديو، منتقدة ما تضمنه.

واستنكرت بن حفصية ما كشفه مقطع الفيديو، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها ”يحدث في تونس.. حضرة إسلامية في ملهى ليلي في ڨمرت.. ليس لهذه الدرجة“.

وعلقت الإعلامية، ابتسام بن سعد، على الفيديو، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك قائلة “ أذكار والصلاة على رسول الله بملهى ليلي في قمرت..؟“.

وأضافت ابتسام بن سعد في تدوينتها ”حتى أهل قريش لم يذكروا الله في مجلسهم الخمري… إنها بدعة.. إلى أين سنصل بعد كل هذا؟ ”.