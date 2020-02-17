بمناسبة عيد الحب .. هند القحطاني توجه طلبا لمتابعيها

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - نشرت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو لها بمناسبة عيد الحب الذي وافق يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري وطلبت فيه من متابعيها أن يرسلوا لها ما فعلوه في عيد الحب .

وأطلقت هاشتاج هند القحطاني في تعليقها على مقطع الفيديو وقالت : ” إيش سويته بعيد الحب ؟ .. اكتبولي تحت هاشتاج هند القحطاني مواقف طريفة مرت عليكم بعيد الحب ” .

وتابعت : ” اللي بيكتب يتوقع إنه احتمال إني أنزل تغريدته فانتبهوا .. اللي ما يبغي إنه انزلها عندي ما يعلق .. ويالا اتحفونا هل أنتم مثلي ما في حبيب وحيدين فريدين ولا عندكم أحباب ومن أي نوع حبيبك أو حبيبتك هل هو من النوع المهتم أو النوع المطنش البارد ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو وتركوا تعليقات تناولت كيفية قضائهم لهذا اليوم .. والتي انقسمت بين من تحدثوا عن عيد الحب وتبادلوا الهدايا كحبيبين .. وبين من أكد على أن هذا اليوم مر بطريقة عادية مع الأولاد وبين من أخذ الأمر بطريقة كوميدية .