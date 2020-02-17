شاهد.. رقص فيفي عبده في حفل وائل جسار

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من حفلة الفنان اللبناني وائل جسار في عيد الحب وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، وهي تغني وتتمايل على انغام اغنية “مهما يقولوا” وتتفاعل مع الاغنية بهز رأسها.

يذكر أن وائل كان قد أحيا هذا العام حفلين ناجحين بمناسبة عيد الحب الاول بمصر مع الفنانة ​هيفا وهبي​، والثاني جمعه بالفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ في الاردن.