شاهد.. فضيحة سفير قطر يرقص مع امرأة في المكسيك !

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسفير قطر في المكسيك، محمد جاسم الكواري، وهو يرقص مع امرأة.

وأظهر الفيديو الكواري وهو داخل مكان شبيه بالأستوديو الإذاعي ، فيما يقوم بالرقص مع امرأة.

وعلق عدد من المغردين على الفيديو حيث قال أحدهم: ”الحل بالرياض مايحتاج مشاوير”. وأضاف آخر: ”وش ذي الرقصه عوذ بالله ليته جلس أحسن له” .

وتابع آخر: ”وبعد الرقصة يذهب لإلقاء كلمة في ملتقى الإخوان المسلمين عن الشريعة الإسلامية”.