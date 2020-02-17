شاهد.. فضيحة سفير قطر يرقص مع امرأة في المكسيك !

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لسفير قطر في المكسيك، محمد جاسم الكواري، وهو يرقص مع امرأة.
وأظهر الفيديو الكواري وهو داخل مكان شبيه بالأستوديو الإذاعي ، فيما يقوم بالرقص مع امرأة.
وعلق عدد من المغردين على الفيديو حيث قال أحدهم: ”الحل بالرياض مايحتاج مشاوير”. وأضاف آخر: ”وش ذي الرقصه عوذ بالله ليته جلس أحسن له” .
وتابع آخر: ”وبعد الرقصة يذهب لإلقاء كلمة في ملتقى الإخوان المسلمين عن الشريعة الإسلامية”.
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