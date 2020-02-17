شاهدوا تفاصيل إصابة رامي عياش بـ”ورم سرطاني”.. وكيف تعامل مع الخبر!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - كشف الفنان رامي عياش، عن تفاصيل إصابته بورم سرطاني في الظهر، وردِّ فعله بعد تلقيه هذا الخبر. وقال عياش، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» عبر فضائية النهار المصرية، إنه كان في دبي مع أخيه شادي الذي لاحظ ورمًا في ظهره، وعندما عادا إلى بيروت اصطحبه إلى الطبيب الذي أخبره أنه ورم سرطاني ويجب إزالته فورًا.

وأشار عياش إلى أن الخبر تسرَّب من المستشفى في بيروت، ولم يكن لديه خبرة للتعامل مع الإعلام، ولم يكن وقتها هناك مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «بعد انتشار الخبر قررت الذهاب إلى الجبل وإغلاق هاتفي»، مُشيرًا إلى أن البعض اتهمه حينها بإطلاق هذه الشائعة سعيًا وراء الشهرة، وهناك من دعا له.

وتابع: «تسريب الخبر كان ضدي؛ لأن ألبوم (يا مسهر عيني) كان يُحقق نجاحًا كبيرًا»، واختتم قائلًا إنه بعد تحليل الورم تبين أنه حميد.