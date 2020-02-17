جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ رشاقتها بصورة جريئة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وقد ظهرت جينيفير لوبيز في الصورة باليكيني على طريقة السيلفي مؤكدة انها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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