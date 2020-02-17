مريم حسين تثير الجدل من جديد بعد خروجها من السجن.. هل قصدت صالح الجسمي؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، جدلا بصورة جديدة عقب الإفراج عنها، في قضية اتهامها بـ“هتك العرض بالرضا“، في الدعوى التي أقامها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

ونشرت مريم عبر خاصية ”ستوري“ من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور العالمي ”إنستغرام“، صورة جديدة لها، ظهرت فيها واقفة بشموخ وكبرياء، وعلقت عليها بالقول:“شوف الجبل واقف ولا هزته ريح“، الأمر الذي فسره كثيرون من متابعيها، بأنه رسالة واضحة للإعلامي صالح الجسمي، الذي كان سببًا في إصدار حكم الحبس ضدها.

وقال متابعو مريم، إنها أرادت ”كيد“ الجسمي، بعد تعليقاته الأخيرة بشأن الإفراج عنها عقب 11 يومًا فقط من حبسها، حيث قال الإعلامي الإماراتي: ”11 يومًا حلوين“.

يذكر أن الجهات الأمنية في دبي أفرجت عن مريم حسين بعد 11 يومًا فقط من القبض عليها، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة شهر، ثم الإبعاد عن دولة الإمارات.