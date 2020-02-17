يوسف الخال بتحدٍ جريء يفاجئ جمهوره بنيولوك جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 17 فبراير 2020 11:54 صباحاً - فاجأ النجم اللبناني يوسف الخال، جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحدٍ جريء إذ وثّق مقطع فيديو لنفسه وهو يحلق شعره تماما إلى درجة ”زيرو“، معبرا عن سعادته بما فعله بواسطة ابتسامة فرح بالنيولوك الجديد.

ونشر يوسف الخال زوج النجمة نيكول سابا، على حسابه الخاص بموقع “ تويتر“، مقطع فيديو له وهو يحلق شعره تماما، وأرفق الفيديو بتعليق أثار السخرية عليه، بقوله: ”الجرأة عنوان الحرية“.

ورأى جمهوره أن حلاقة الخال لشعره ليس بها جرأة، إنما هو شيء عادي يفعله أي شخص وليس شيء يقيد حرية المرء في أي مجتمع من المجتمعات العربية، بينما سخر البعض من حلاقته شعره على الهواء أمام الجمهور.

وعلّق البعض قائلين: ”شو هالجرأة .. يا ساتر يا ساتر .. عمو يوسف الجرأة مع الشباب حماة الحدود وطاردوا الدواعش“، و“أنا كل يوم بحلق شعري شيء عادي ما فهمت وين المرجلي“، و“نيكول شافت الكلام دا“، و“بعده حلو …شكله دور شرير بشي مسلسل…بس لابقتله“.

وكان الفنان اللبناني يوسف الخال قد أثار جدلا في وقت سابق، عندما هاجم المظاهرات السلمية في لبنان، مؤكدا أنه ضد جملة الديمقراطية التوافقية، وأنه ضد أي ثورة لا تخلق نظام سياسي بفكر جديد، ما جعل جمهور التواصل الاجتماعي يشن هجوما حادا عليه.