رغم إصابته بـ”التهاب رئوي”.. إلتون جون يواصل جولته الغنائية في نيوزيلندا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن منظم حفلات إلتون جون، اليوم الاثنين، أن المغني سوف يحصل على يوم آخر من الراحة بناء على أمر الطبيب قبل استكمال اليومين الباقيين من عروضه في نيوزيلندا هذا الأسبوع.

وجاء الإعلان بعد يوم واحد من إنهاء المغني (72 عاماً) لحفل موسيقي بسبب مشكلة صحية.

وكان منظم الحفلات قد أعلن في البداية أن حفلتي إلتون جون المقررتين في يومي الثلاثاء والخميس في أوكلاند سوف تقامان في موعديهما بالرغم من تشخيص حالته، أمس الأحد، على أنها التهاب رئوي خفيف.

ومع ذلك، قال في بيان اليوم الاثنين إن عرض غد الثلاثاء سوف يتم تأجيله إلى الأربعاء.

وقال المغني أمس الأحد للجمهور في استاد مونت سمارت في أوكلاند بعد الغناء لأكثر من ساعتين: لقد فقدت صوتي تماما.

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وقال وهو يغادر المسرح باكياً “لا أستطيع الغناء”. وفي وقت سابق خلال الحفل، قام طبيب ومسعف بفحص جون أثناء جلوسه أمام البيانو الأسود على خشبة المسرح.

ونشر المغني في وقت لاحق منشوراً عبر إنستغرام وقال إنه تم تشخيص حالته بالالتهاب الرئوي الخفيف، لكنه قرر أداء فقراته رغم ذلك.

وسوف يغني جون في الحفلين التاليين قبل أن يتوجه إلى أستراليا في إطار جولته فيرويل يلو بريك رود.

وكانت الجولة التي من المقرر أن تكون الأخيرة له قد بدأت في سبتمبر .2018 وسوف تختتم في نهاية العام الجاري بعد أن تصل إلى أكثر من 300 حفل.