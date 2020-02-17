إيما ستون: وشم الطائر احتفاء بأمي

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية إيما ستون (31 عاماً) أن أمها هي أهم شخص في حياتها، وهي السبب في شهرتها ونجاحها وسعادتها في الحياة.

وأشارت ستون إلى أنها احتفلت أخيراً بشفاء أمها من السرطان برسم وشم ساق طائر وشاركتها أمها، دلالة على أغنية Blackbird أو «الغراب» لفريق البيتلز التي تعشقها وأمها، منوهة بأنها عاشت أياماً عصيبة حتى شفيت أمها من المرض الخبيث.

وتكريماً لأمها تشارك ستون في حملات للتوعية بالمرض، وجمع الأموال لأبحاث الشفاء منه.

من جانب آخر، ذكرت الممثلة الحائزة على الأوسكار عام 2017 عن دورها في فيلم “لالا لاند” أنها تسعى لتكرار ذلك الحلم، ولكنها تشعر بأنه ابتعد عنها قليلاً لقلة أدوارها.

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لم تمثل ستون في الأعوام الثلاثة الماضية سوى فيلم واحد سنوياً، إذ مثلت العام الماضي فيلم Zombieland: Double Tap أو “أرض الزومبي: نقرة مزدوجة”، ومثلت العام الذي سبقه فيلم “المفضلة”، واكتفت أيضاً عام 2017 بفيلم “حرب الأجناس”.

وأوضحت الممثلة الأمريكية أنها تحاول التركيز على نوعية الأفلام بدلاً من الكم مع التواجد في المناسبات الفنية حتى لا ينساها صناع السينما في هوليوود.

وكانت ستون قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 بفيلم Superbad أو “سيئ جداً”، وتوالت بعد ذلك أفلامها ومن أبرزها “حب غبي مجنون، المساعدة، وسحر على ضوء القمر”.