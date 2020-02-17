“منزل آجا” يحصد أهم جوائز “أسوان لأفلام المرأة”

متابعة بتجــــــــــرد: حصد فيلم “منزل آجا” أهم جوائز الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي أسدل الستار عليها مساء السبت في جنوب مصر ومن بينها جائزة أفضل فيلم روائي طويل.

ونال صناع الفيلم جوائز أفضل إخراج وأفضل ممثلة، إضافة إلى جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين.

الفيلم إنتاج مشترك بين كوسوفو وألبانيا وكرواتيا وفرنسا ومن إخراج لنديتا زيتشيراي.

وفاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان التونسي-الهولندي مروان كنزاري عن دوره في فيلم (غريزة)، بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم (زهرة بومباي).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى فيلم (الحلم الكونفوشيوسي) وهو إنتاج مشترك بين الصين والولايات المتحدة.

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وفي باقي مسابقات المهرجان حصل فيلم (احكيلي) للمنتجة والمخرجة ماريان خوري على جائزة أفضل فيلم مصري التي تنافست عليها 4 أفلام.

كما حصل (احكيلي) على الجائزة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي مناصفة مع فيلم (تأتون من بعيد) للمخرجة أمل رمسيس.

وكرم المهرجان في حفل الختام 3 من صانعات السينما المصرية هن مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس والمونتيرة رحمة منتصر والمنتجة ناهد فريد شوقي.

وفي كلمة الختام قال مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما خالد عبدالجليل “لا شك أن هذه الدورة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة وضعت المهرجان في الطريق الصحيح، قدمت هذه الدورة مجموعة من الأفلام المهمة والجيدة.. المهرجان ينمو ويرتقي بقوة.”