شريك حياة كارولين فلاك: انتحارها حطم قلبي

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متابعة بتجــــــــرد: قال شريك حياة المذيعة البريطانية كارولين فلاك، التي تقدم برنامج “جزيرة الحب”، إن قلبه محطم بعد سماع خبر وفاتها، وذلك في أعقاب انتقاد وسائل إعلام بريطانيا لمعاملتها له.
وعُثر على فلاك (البالغة 40 عاماً) ميتة، مساء أمس، في منزلها شرقي لندن، بعد أن انتحرت، وفقاً لمحامي عائلتها.
وبدأت فلاك برنامجها منذ عام 2015 قبل أن تستقيل، العام الماضي، بعد اتهامها بالاعتداء على شريك حياتها لويس بورتون (البالغ 27 عاماً)، ونفت فلاك هذه التهمة، وكان من المقرر بدء محاكمتها الشهر المقبل.
كما لم تسمح السلطات لها بأي تواصل مع بورتون، واعترض بورتون على ذلك، ولم يرغب في أن يبدأ الادعاء البريطاني المحاكمة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كانت فلاك محور مواد إعلامية، تحدثت عنها بشكل سلبي، ووصل الأمر لمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية حادثة الاعتداء، ولكن احتل انتحارها عناوين الصحف البريطانية اليوم.
ونشر بورتون صورة له مع فلاك على إنستغرام، وقال: “أعاني من ألم شديد، أعدك بأن أطرح كل الأسئلة التي تريدينها، وسأحصل على كل الإجابات التي لن تعيدك مرة أخرى، لكني سأحاول أن أجعلك فخورة كل يوم”.
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