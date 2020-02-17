بعد 7 أشهر من الخلافات.. المياه تعود لمجاريها بين الشرنوبي والطباخ

متابعة بتجــــــــــرد: تصالح الفنان المصري محمد الشرنوبي مع المنتجة سارة الطباخ بعد 7 أشهر من الخلافات إثر محاولة الأول فسخ عقده مع شركة “إيرث برودكشن” المملوكة للأخيرة، ما عرضه للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية، وأعقبه إيقاف مماثل من اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما.

وتقدم الشرنوبي بتوكيل رسمي إلى غرفة صناعة السينما، للتأكيد على أن سارة الطباخ هي المسؤولة عن إدارة أعماله، وجرى الصلح بينهما، اليوم الأحد، داخل مقر الغرفة بحضور كامل مجلسها، ومن المقرر أن يستأنف الفنان نشاطه الفني بعد رفع الإيقاف عنه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن محمد الشرنوبي قد جرى استبعاده من المشاركة في بطولة فيلم “شريط 6” للمخرج محمد سلامة نتيجة أزمته مع سارة الطباخ، وهو من بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح وكوكبة من النجوم.