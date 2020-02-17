- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: إتّخذت الفنانة باسمة قرارها النهائي بإعتزال الغناء رسمياً بعد سلسلةٍ من النجاحات تلت مرحلة إشتراكها في برنامج “ستوديو الفن” أبرزها حلم الطيور، شو عبالي، عندي سؤال، كذب بكذب، وغيرها.
وأعلنت باسمة إعتزالها الفن لخدمة الربّ وذلك في منشورٍ على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الّذي يحمل إسمها قبل الشهرة أي “بولا كيروز الترك”، فكتبت:
“أنا أعلن إعتزالي للفن أحبائي، لأخدم الرب من كلّ قلبي وفكري ونفسي. شكراً ربّي يسوع لأنك أعلنت لي مشيئتك”.
كانت هذه تفاصيل خبر باسمة تعتزل الفن لخدمة الرب: شكراً يسوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.