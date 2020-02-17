باسمة تعتزل الفن لخدمة الرب: شكراً يسوع

متابعة بتجــــــــــرد: إتّخذت الفنانة باسمة قرارها النهائي بإعتزال الغناء رسمياً بعد سلسلةٍ من النجاحات تلت مرحلة إشتراكها في برنامج “ستوديو الفن” أبرزها حلم الطيور، شو عبالي، عندي سؤال، كذب بكذب، وغيرها.

وأعلنت باسمة إعتزالها الفن لخدمة الربّ وذلك في منشورٍ على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الّذي يحمل إسمها قبل الشهرة أي “بولا كيروز الترك”، فكتبت:

“أنا أعلن إعتزالي للفن أحبائي، لأخدم الرب من كلّ قلبي وفكري ونفسي. شكراً ربّي يسوع لأنك أعلنت لي مشيئتك”.