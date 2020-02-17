القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان محمد سعد عن سعادته بالتكريم وحصوله على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الكنز ٢" من مهرجان جمعية الفيلم.
وقال سعد لـ "العين الإخبارية" إنه شرف كبير لأي فنان التكريم من مكان له تاريخ كبير كجمية الفيلم، لافتا إلى أنه من الممتع تقديم سلسلة أجزاء من فيلم "الكنز" لأن العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع للغاية.
وأكد سعد أنه يتمنى تقديم عمل تاريخي عن شخصية الصحابي سعد بن معاذ، معتبرا أن هذا العمل يتطلب كتابة سيناريو دقيق للغاية بالإضافة لوجود إمكانات لتنفيذه بشكل جيد، لأنه لايجوز الخطأ التاريخي في مثل هذه الأعمال.
وأوضح أنه من الممكن تقديم جزء ثان من فيلم "اللمبى" بشرط أن تكون هناك فكرة جديدة وأن يكون الاخراج لشريف عرفة وبمشاركة حلا شيحة التي شاركته الجزء الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سعد: أتمنى تقديم شخصية تاريخية.. وشروط خاصة لـ"الليمبي 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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