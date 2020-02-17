التهاب رئوي يهاجم إلتون جون على المسرح

أوقف النجم البريطاني إلتون جون حفلا موسيقيا في نيوزيلندا بشكل مفاجئ، واعتذر للحاضرين، موضحا لهم أنه يعاني من التهاب رئوي.

وحاول جون (72 عاما) الغناء أثناء جلوسه إلى البيانو خلال الحفل الذي نظم في استاد ماونت سمارت في أوكلاند، مساء الأحد، وكان ضمن جولة عالمية للمغني.



وبعدما فحصه طبيب، أدى أغنيتين إضافيتين قبل أن يتوقف في منتصف الحفل، ويقول للجمهور بصوت أجش: "لا أستطيع الغناء، لقد فقدت صوتي. عليّ الذهاب، أنا آسف حقا".

وأظهرت لقطات فيديو إلتون جون في بذلة زرقاء داكنة واضعا نظارتين كبيرتين وواقفا إلى جانب البيانو بلا قوة، ليغادر بعدها المكان بمساعدة أعضاء فريقه فيما هتفت الحشود لدعمه.

Advertisements

وكتب على حسابه في "تويتر": "شخّصت إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق من اليوم، لكنني كنت مصمما على تقديم أفضل عرض ممكن لكم".

ومن شأن هذا الالتهاب الرئوي أن يسبب التهابات خفيفة في الجهاز التنفسي.

إلتون جون في نيوزيلندا في إطار جولته العالمية "فيرويل يلو بريك رود"، التي بدأت عام 2018، ومن المقرر أن تنتهي أواخر هذا العام في لندن.

وتُعَد هذه الجولة التي تشمل مئات الحفلات حول العالم، الفرصة الأخيرة لرؤية المغني قبل تقاعده.

ومن المقرر أن يحيي إلتون جون حفلتين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس، قبل السفر إلى أستراليا لتقديم 7 حفلات أخرى.

وقال المتعهد المسؤول عن الحفلات في أستراليا ونيوزيلندا تشاج إنترنتيمنت، إن النجم يستريح وإن الحفلات ستقام كما كان مخططا له.