طرح "بعلم الوصول" 26 فبراير.. "هالة" تواجه أفكارها الانتحارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الشركة المنتجة للفيلم المصري "بعلم الوصول" طرحه تجارياً في دور العرض السينمائي 26 فبراير/شباط.

ويعد الفيلم التجربة الأولى الروائية الطويلة للمخرج هشام صقر، وتدور أحداثه حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها.

وتحاول "هالة"، التي تؤدي دورها الممثلة المصرية بسمة، التكيّف مع الحياة بعد سجن زوجها، وتكتشف أن قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصةً إذا كانت أماً، فهي امرأة تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

كما يقدِّم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

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ويؤدي دور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان "بعلم الوصول" هو فيلم افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير/شباط.



