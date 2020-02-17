"مغني الاحتجاجات".. وفاة الفرنسي جرايم آلرايت في دار مسنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مغني الفولك الفرنسي من أصل نيوزيلندي جرايم آلرايت، المعروف باقتباس أغنيات لفنانين أمريكيين باللغة الفرنسية خاصة لـ"مغني الاحتجاجات"، عن عمر ناهز 93 عاما.
وقالت ابنته جان آلرايت: "توفي والدي الأحد في دار المسنين حيث كان يعيش منذ سنة في سان إيه مارن". وهو أب لـ4 هم: نيكولا وكريستوف وجاك وجان.
بينما قال كريستوف أحد أبناء المغني: "كان مغنيا ملتزما العدالة الاجتماعية. غنى حتى النهاية، وكان يحب أن يكون على خشبة المسرح".
وُلد جرايم آلرايت في نيوزيلندا عام 1926، وبدأ حياته المهنية كممثل في إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن يستقر في فرنسا عام 1948.
لم يدخل مجال الغناء إلا بعد 40 عاما مع إطلاقه أول ألبوم بالفرنسية في عام 1965 بعنوان "لو تريماردور"، المقتبس من أغنيات لـ"مغني الاحتجاجات" الأمريكي بيت سيجر.
وتناسبت أغانيه التي تمحورت مواضيعها حول الإنسانية والاحتجاج والمناهضة للعسكرية مع تطلعات الشباب الفرنسي في ذلك الوقت. وفي 2010 منحته أكاديمية تشارلز كروس جائزة شرفية عن مجمل مسيرته.
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