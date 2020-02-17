واقعة استثنائية.. "سونيك ذا هيدجهوج" يتصدر شباك التذاكر

تصدر الفيلم الجديد "سونيك ذا هيدجهوج" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحصد 57 مليون دولار، في واقعة استثنائية لأفلام ألعاب الفيديو.

وتوقعت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أن يرتفع هذا الرقم إلى 68 مليون دولار عندما يتم تضمين عائدات الإثنين؛ ما يثبت تسجيل هذا الفيلم استثناء، إذ نادرا ما تتصدر الأفلام المستندة إلى ألعاب الفيديو شباك التذاكر.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "بيردز أوف براي" من إنتاج "وورنر براذرز"، وبطولة مارجو روبي الذي كان متصدرا الأسبوع الماضي. وقد جمع إيرادات في نهاية عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد بلغت 17.1 مليون دولار.

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وحل في المركز الثالث الفيلم الجديد "فانتزي آيلاند" من إنتاج "ديزني" وحصد 12.4 مليون دولار.

أما المرتبة الرابعة فذهبت إلى الفيلم الجديد "ذا فوتوجراف" من إنتاج شركة "يونيفرسل" بعائدات بلغت 12.3 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم "باد بويز فور لايف" من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وقد بلغت إيراداته 11.3 مليون دولار، وتبعه فيلم "1917" وحقق 8.1 مليون دولار.

وجاء في المركز السابع فيلم "جومانجي: نكست ليفل" مع 5.7 مليون دولار، تلاه فيلم "باراسايت" وحصد 5.5 مليون دولار، ثم فيلم "دو ليتل" مع 5.5 مليون دولار، وأخيرا فيلم "داونهيل" وحقق 4.7 مليون دولار.