خاص- داليدا خليل: بسام كوسا جوكر الدراما

تتألق الممثلة اللبنانية داليدا خليل في بطولة مسلسل “سرّ” الذي يعرض عبر شاشة MBC4 ، حيث يحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة ونجاحاً مميزاً، خاصة أنه يضم وجوه تمثيلية مهمة ابرزهم الممثل السوري القدير بسام كوسا الذي له باع طويل في الأعمال الفنيّة وهو “جوكر الدراما” بحسب ما وصفته داليدا خليل في لقاء تلفزيوني.

“سرّ” يعالج قصة مشوّقة وغامضة في آن والتي تتشعّب وتتعقد حلقة بعد حلقة خاصة بعدما اختفى في ظروف يلفها الغموض والتعقيد “بسام كوسا” الذي يلعب شخصية رجل أعمال ذائع الصيت، حيث يتم الكشف عن خلافات داخل العائلة الواحدة وبينه وبين منافسيه، راسمة علامات استفهام كثيرة وواضعة الجميع في دائرة الإتهام ومن بينهم زوجته “تالين” التي تلعب دورها داليدا خليل التي أكدت أن تجربتها مع الممثل السوري القدير بسام كوسا هي تجربة فريدة من نوعها ومميزة، واعتبرتها من أجمل التجارب لأن الجميع يعلم ان بسام كوسا هو “جوكر الدراما” ولا تستطيع ان تنكر كم وقف الى جانبها ودعمها خلال التصوير فهذا المسلسل طبع في قلبها.

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وشددت “خليل” أن “سرّ” خلق حالة غير متوقعة حيث تتلقى يومياً اصداءً ايجابية وهي سعيدة جداً بهذا النجاح.

لا بد من الاشارة الى ان المُشاهد لفته الانسجام الواضح والكبير بين بسام كوسا وداليدا خليل في معظم المشاهد التي جمعتهما حتى الآن حيث يؤديان شخصيتهما بكل احترافية ومتانة.

الجدير بالذكر، ان محطة MBC4تعرض مسلسل “سرّ” ويضم نخبة من وجوه الدراما اللبنانية والسورية على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وسواهم. تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات. من إنتاج “ميديا هاوس بيكتشرز”.