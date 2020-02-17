منتدى المرأة العالمي من دبي.. شعاره قوة التأثير وضيفته إيفانكا ترامب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تستمر فعاليات منتدى المرأة العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة أعمالها تحت شعار "قوة التأثير، بحضور أكثر من 3000 آلاف مشارك، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الكبيرة.

ألقت إيفانكا ترامب مستشارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كلمة خلال حفل الافتتاح، حيث أشادت من خلالها بإنجازات دولة الإمارات في مجال دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون مشاركتها في تعزيز المستقبل الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية الشاملة فيه.

واستعرضت إيفانكا التغيرات الحاصلة في العالم تجاه تحسين وضع المرأة ومساواتها بالرجل في تولي المناصب ورسم الاستراتيجيات وأهمية البناء الاقتصادي الذي يمكن أن تحقق المساواة.

كما وجهت ابنة الرئيس الأمريكي تحية لجهود خمس دول عربية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة وتزيد من مستوى تمكينها، وهي: السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، وتونس، فيما أثنت على مئات من رائدات الأعمال المشاركات في القمة، وقالت إن قصص نجاحهن تمثل مصدر إلهام لملايين النساء في المنطقة والعالم، وهذا هو الهدف من وراء هذا التجمع الكبير.

Advertisements

من ناحيته، قدم رئيس مجموعة البنك الدولي كلمة استعرض فيها أهمية ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة لاسيما في المجتمعات النامية، حيث تمثل ريادة الأعمال فرصة لمصدر دخل يعيل المرأة وأسرتها ويسهم في تحسين أوضاع مجتمعها، محذرا أن العالم لم يزل يعاني من التفرقة بين الجنسين إذ لا تتعادل فرص النساء مع الرجال في العديد من المجالات.

وكشف رئيس مجموعة البنك الدولي عن إبرام البنك لشراكة مع مؤسسة "يو بي إس" لمساعدة المشاريع والشركات التي تقودها نساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصدير منتجاتها والنفاذ إلى أسواق جديدة عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية.

وأفرد المنتدى جلسة حوارية مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي تطرقت من خلالها إلى ما حققته دولة الإمارات في مجال دعم المرأة "إنجازات آسرة" تزيد من مستوى الثقة في أن عصر تمكين المرأة قد بدأ بالفعل في منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أن تمكين المرأة ودعم مشاركتها في المجتمع قادر على إحداث دفعة قوية للاقتصاد العالمي.

وتضمنت أعمال المؤتمر لليوم الأول جلسات فرعية ورئيسية شارك بها مجموعة من المتحدثين، فعلى منصة المستقبل قدمت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي جلسة بعنوان "نحو تحقيق التكافؤ في قطاع الطاقة.

كما استضافت منصة الإعلام رنا نواس صاحبة مدونة "عندما تفوز النساء" لتتحدث عن تجربتها في تغيير الصورة النمطية عبر الإعلام.